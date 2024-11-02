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شيخ الأزهر يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي (صور)

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك، فيتو
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، صباح، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التَّسامح والتعايش الإماراتي.

الإمام الأكبر يؤكد اعتزاز الأزهر بالعلاقات العلميَّة والثقافيَّة والدعويَّة المتينة التي تربطه بدولة الإمارات

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقات العلميَّة والثقافيَّة والدعويَّة المتينة التي تربطه بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بدور وزارة التسامح الإماراتية بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك في تعزيز ثقافة الأخوة والتعايش الإنساني، مؤكدًا أن العالم أحوج ما يكون إلى هذه الجهود لتعزيز السِّلم والوئام.

 

وزير التسامح الإماراتي: شيخ الأزهر رمز للتسامح العالمي

من جانبه، أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في تعزيز ثقافة الأخوَّة والتسامح، والتعريف بمنهج الإسلام الذي يحث على التعارف بين الجميع، والانفتاح الإيجابي على الآخر.

 مؤكدًا أن شيخ الأزهر هو رمز للتسامح العالمي، وأنَّ جهود فضيلته لعبت دورًا مهمًّا في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، معربًا عن تمنياته بأن تتوج جهود فضيلته بالخير للجميع.

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