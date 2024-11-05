تداول 12 ألف طن بضائع و699 شاحنة في موانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (12000) طن بضائع و(699) شاحنة و(150) سيارة.
تداول 12 ألف طن 699 شاحنة
شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(373) شاحنة و(132) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(326) شاحنة و(18) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة دليلة.
وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1170 راكبا.
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