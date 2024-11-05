نابولي يحافظ على القمة رغم الخسارة، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة 11

ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وشهدت الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي فوز لاتسيو على كالياري بهدفين لهدف، وإنتر ميلان على فينيزيا بهدف دون رد، وسقط نابولي أمام أتالانتا بثلاثة أهداف دون رد.



وحقق ميلان فوزا صعبا على مونزا، بهدف دون رد، ويوفنتوس على أودينيزي بثنائية نظيفة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11



1 نابولي، 25 نقطة.

2 إنتر ميلان، 24 نقطة.

3 أتالانتا، 22 نقطة.

4 فيورنتينا، 22 نقطة.

5 لاتسيو، 22 نقطة.

6 يوفنتوس، 21 نقطة.

7 ميلان، 17 نقطة.

8 أودينيزي، 16 نقطة.

9 بولونيا، 15 نقطة.

10 تورينو، 14 نقطة.

11 إمبولي، 14 نقطة.

12 روما، 13 نقطة.

13 هيلاس فيرونا، 12 نقطة.

14 بارما، 9 نقاط.

15 كومو، 9 نقاط.

16 كالياري، 9 نقاط.

17 جنوى، 9 نقاط.

18 مونزا، 8 نقاط.

19 فينيزيا، 8 نقاط.

20 ليتشي، 8 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ11