الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يهزم فينيزيا بهدف نظيف

حقق إنتر ميلان فوزا على حساب ضيفه فينيزيا، بنتيجة 1-0، ضمن لقاءات الأسبوع 11 من الدوري الإيطالي.



أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 65، ليقود النيراتزوري لفوز ثمين.



بلغ إنتر النقطة 24 محتلا وصافة ترتيب الكالتشيو، ويزيد من ضغطه على المتصدر نابولي (25 نقطة)، قبل لقاء الفريقين سويا في الجولة القادمة، أما فينيزيا فتجمد رصيده عند 8 نقاط بالمركز الـ18.