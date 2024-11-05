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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بنظامه الجديد.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

أيندهوفن مع جيرونا 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.

سلوفان براتيسلافا مع دينامو زغرب 7.45 مساء- beIN Sports HD 3

ليفربول مع ليفركوزن 10 مساء - beIN Sports HD 2.

ريال مدريد مع ميلان 10 مساء- beIN Sports HD 1.  

سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي 10 مساء - beIN Sports.

دورتموند مع شتورم جراتس 10 مساء - beIN Sports HD 5

سيلتك مع لايبزيج 10 مساء - beIN Sports HD 9

ليل مع يوفنتوس 10 مساء- beIN Sports HD 4.  

بولونيا مع موناكو 10 مساء - beIN Sports HD 6

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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