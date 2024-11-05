أبطال "موعد مع الماضي" يروجون للمسلسل بطريقة جديدة

روج أبطال مسلسل موعد مع الماضي للعمل المنتظر بطريقة جديدة، حيث حرص كل بطل من أبطال المسلسل على نشر صورة له من العمل مرفقة بكتابة جملة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى بطل آخر في المسلسل، وهذه الجمل تكشف جوانب من العلاقات التي تجمعهم ببعضهم البعض وتحمل الكثير من الرسائل.

وكتب آسر ياسين في رسالة إلى هدي المفتي “ادية، مفيش حاجة هتوقفني عن اكتشاف الحقيقة ورا موتك”، بينما وجهت هدى المفتي رسالتها إلى صبا مبارك وكتبت “كلكم ظلمتوني.. كلكم عيلة مش كويسة، وأنتي منهم يا منى"، في إشارة إلى شخصية صبا مبارك بالعمل.

وكتبت صبا مبارك “ أنا عارفة الحقيقة ومقدرش أقول حاجة، حاولت أنسى بس أنت فاكر كل اللي حصل يا علي”.

أما ركين سعد فوجهت رسالتها إلى تامر نبيل قائلة “أنا بحاول افتكر اللي حصل بس كل اللي عايزة أعرفه دلوقتي، أنت مخبي إيه يا شريف؟”، ليرد عليها تامر عبر حسابه “معنديش حاجة أخبيها.. فخليني بعيد عن الموضوع. سوسن.. دي عواقب أنتي خلقتيها مش أنا”.

وكتبت شيرين رضا “كلنا عارفين مين اللي يقدر يقتل، مش كده يا ياسين؟ “اللي قتل مرة ممكن يقتل مرتين”، بينما علق محمود حميدة "كلنا عارفين إنه مجرم. ده اتسجن 15 سنة! جيه الوقت عشان تدفع ثمن اللي عملته يا يحيى، وكتب شريف سلامة “كأني كنت في حلم وصحيت على كابوس، إيه اللي بيحصل؟”.

مسلسل موعد مع الماضي

ويعرض قريبا مسلسل موعد مع الماضي وذلك عبر منصة نتفليكس وهو عمل قائم على التشويق والإثارة ومن بطولة نخبة من النجوم.

ويستعرض مسلسل موعد مع الماضي الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى"، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته "نادية"، فبعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان، تشتعل في صدر "يحيى" رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، حيث سيحاول العثور على قاتل "نادية" الحقيقي.

مسلسل "موعد مع الماضي" مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

يشارك في مسلسل موعد مع الماضي عدد من النجوم على رأسهم آسر ياسين وصبا مبارك وشيرين رضا وهدى المفتي ومحمود حميدة، وشريف سلامة، ومحمد علاء، وركين سعد، ومحمد ثروت ومحمود جمعة.

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج "السدير مسعود" وتأليف "محمد المصري"، والمسلسل مكون من ٨ حلقات وسيعرض عبر منصة نيتفليكس.