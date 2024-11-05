الأميرة فوزية، زفاف أسطوري وحياة زوجية مهينة ووصفها شارل ديجول بـ" المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"

الأميرة فوزية، الابنة الكبرى للملك فؤاد والملكة نازلى، من أجمل نساء العالم، اختيرت فى مسابقة إنجليزية كواحدة من أجمل عشر نساء فى العالم، لها ثلاث شقيقات؛ فايقة وفتحية وفايزة، عرفت بينهن بالعقل الراجح والثقافة إلى جانب التفوق فى الجمال، وشقيق واحد هو الملك السابق فاروق، حصلت على لقب إمبراطورة ايران بعد زواجها من الشاه، رحلت عام 2013.



ولدت الاميرة فوزية في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر 1921 بقصر رأس التين بالإسكندرية، وتعلمت في سويسرا وكانت تجيد الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى لغتها الأم العربية، عادت إلى القاهرة وأصبحت حبيسة في القصر الملكى، حسب القواعد والتقاليد المصرية، وأصبح خروجها من القصر الملكى للتنزه بمراقبة من خدم القصر، وكانت تعشق الموسيقى الكلاسيكية وتعزف على البيانو ببراعة، وتحب القراءة والرسم، وركوب الخيل وكانت تهوى الغناء الأوبرالي وعروض الباليه.

لقبها فاروق بالملاك الهادئ



وكانت فوزية هي أقرب شقيقات الملك فاروق إلى قلبه كما قال عنها، فقد كان الفارق بينهما في العمر عاما واحدا فقط، وكان دائمًا يلقبها بالملاك الهادئ، وذلك لما تميزت به من جمال، كما روى عنها السير مايلز لامبسون السفير البريطانى في القاهرة سابقا، قائلًا "لقد رأيت بها كل نساء الأرض "، وقال عنها شارل ديجول رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق في مذكراته "إنها المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها" .

حفل زفاف الاميرة فوزية على شاه ايران

تزوجت الأميرة المصرية فوزية من ولى عهد إيران وقتها محمد رضا بهلوي الابن الأكبر لشاه إيران، والذي تولى حكم إيران بعد عزل أبيه إبان الحرب العالمية الثانية، بناء على نصيحة على ماهر رئيس ديوان الملك السابق فاروق، ووصف زواج الأميرة والشاه محمد رضا بهلوي وقتها بالزواج السياسي، وأقيم حفل الزواج فى قصر عابدين فى حفل زفاف كبير حضره كبار القوم والأمراء المصريين والأجانب عام 1938، كما أقامت الملكة نازلي حفلا آخر بقصر القبة حضرته أكثر من ألف سيدة من سيدات القصر وقرينات الوزراء وبنات العائلات الكريمة.

الاميرة فوزية وشاه ايران وابنتهما شاهيناز

وأخذ فاروق الزوجين في جولة طويلة لزيارة آثار مصر، بدأت بزيارة الأزهر الشريف ثم منطقة الأهرامات، وسافر بعدها الزوجان إلى طهران بصحبة والدة الأميرة الملكة نازلي.

حصلت على لقب امبراطورة ايران

بعد عامين منحت الاميرة فوزية الجنسية الإيرانية وأصبحت إمبراطورة إيران، وأنجبت ابنتها الوحيدة شاهيناز، وتولى محمد رضا بهلوي الحكم بعد أبيه، لكن عانت فوزية فى زواجها من مشكلات عديدة؛ كان أولها خيانة زوجها الشاه لها؛ مما أصابها بالاكتئاب حتى أنها عولجت على يد طبيب نفسى أمريكى سرا، أيضا عانت فوزية من قسوة حماتها، والدة الشاة والإساءة فى معاملتها بسبب حبها للرياضة وركوب الخيل، وايضا بسبب إنجابها بنتا وتأخرها عن إنجاب الولد.

الاميرة فوزية حفيدة الخديو اسماعيل

وأثناء احدى زيارت الاميرة فوزية لمصر عام 1945 وعلم شقيقها الملك بمعاناتها أصر على عدم رجوعها الى ايران وطالب بطلاقها الذى حصلت عليه بعد أربع سنوات بشرط ترك ابنتها الوحيدة الى الشاة .

وتزوجت الاميرة فوزية بعد ذلك من إسماعيل شيرين آخر وزير حربية قبل الثورة، وهو لرجل الذى قدم خرائط ومستندات الى لجنة تحكيم طابا اثبتت حق مصر فى مدينة طابا بجنوب سيناء، عاشت فوزية حياة هانئة مع شيرين بحي المعادي، ومنها الى قصر شيرين بسموحة بالإسكندرية، وأنجبت منه ابنا وابنة هى نادية شيرين التى تزوجت من الفنان يوسف شعبان ولم يدم الزواج طويلا، وابنا اسمه حسين.



عملت الأميرة فوزية بالعمل الخيري، ومساعدة المحتاجين فكانت تقوم بزيارات للملاجئ والمستشفيات بغرض تطويرها، وافتتحت الكثير من المبرات الخيرية في مختلف بقاع المحروسة، كما اشتركت في تقديم المساعدات بمشاركة اخواتها الأميرات أثناء حرب فلسطين، كما أنشات أيضًا "تكية فوزية الخيرية" حيث تبرعت بمنزل كبير بالسيدة زينب كهبة منها لأهالى الحى، وكان يوميًا يقدم الثلاث وجبات ويعمل به فريق عمل ضخم ليسد حاجة أهالي المنطقة أو عابرى السبيل الذين لم يجدوا رزق قوت يومهم، فقرروا أن يبحثوا عنه داخل هذا المطعم الخيرى والفاخر فى نفس الوقت.

رحلت فى هدوء بعيدا عن الاضواء

وبعد وفاة اسماعيل شيرين في عام 1994، فضلت الاميرة فوزية أن تبقى على ذكراه وتكمل حياتها في فيلتهما بحي سموحة بالإسكندرية بعيدا عن الاضواء حتى وفاتها في عام 2013 عن 91 عاما، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنها بجانب زوجها الثاني إسماعيل شيرين.