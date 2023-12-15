تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

تامر حسني، حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة علي الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الرابع من برنامجها حبر سري والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس.

وكشفت المخرجة كاملة أبو ذكري من خلال اللقاء عن العديد من الأمور في الوسط الفني، وعن رأيها في التعاون مع بعض النجوم فنيا.

أزمة التصريح المنسوب لكاملة أبو ذكري بشأن التعاون مع تامر حسني

وحرصت كاملة أبو ذكري على أن تكشف حقيقة التصريح المنسوب لها في وقت سابق بشأن رفضها التعاون مع تامر حسني في أي فني مؤكدة أنها شائعات.

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وقالت “أبو ذكري”: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفة".

و أكدت كاملة أبو ذكري أنها من المعجبين بتامر حسني قائلة:" “أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري”.

ورد تامر حسني على تصريحات كاملة أبو ذكري وذلك من خلال خاصية “الإستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال:" تامر": “أستاذة كاملة ولا يهمك معلش فيه ناس أكل عيشها الإشاعات وإنتي اللي حبيبتي وأنا اللي بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكي”.

وأضاف تامر: "وأتمنى فعلًا نتقابل فنيًا وأنا اللي أروح لدماغك الجميلة لو شايفاني في عمل جاد ويعبر عن الناس.. هثق في مين قدك يا أستاذة؟!

ويواصل تامر حسسني العمل علي أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ليجدد نشاطه الفني بعد طرح ألبومه الغنائي الأخير “عشأنجي” منذ فترة قصيرة.

أغنية جديدة لـ تامر حسني

ويتعاون تامر حسني في أغنيته الجديدة مع الشاعر حسام سعيد ومن المقرر أن يكشف التفاصيل الكاملة لأغنيته الجديدة قريبا.

وتصدر الفنان تامر حسني في وقت سابق مؤشر بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في إعلان جديد لصالح إحدى شركات خطوط المحمول الشهيرة، حيث ظهر في 3 شخصيات من المطربين وهم بهاء سلطان ومصطفى قمر ومطرب الراب مروان موسى بجانب ظهوره بشخصيته الحقيقية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إعلان تامر حسني بعد ظهوره في 3 شخصيات من المطربين، ومن أبرز التعليقات التي جاءت علي: تامر حسني عامل فيها مصطفى قمر، أنا كل شوية أعيد الإعلان والله، تامر حسني كل يوم يثبت إنه مختلف.

نصائح تامر حسني

فى سياق آخر قدم الفنان تامر حسني في وقت سبق نصائح لجمهوره ومتابعيه، ووجه رسالة لمن يشعر بظروف سيئة في حياته، مؤكدًا أنه يشعر تجاه جمهوره بأنهم عائلته، وطالب جمهوره ومتابعيه بـ "مجاهدة النفس".

ونصح تامر حسني جمهوره بالصبر على أنفسهم والمحاولات المتكررة لإصلاح النفس، مشيرًا إلى أن العودة في قرار تم اتخاذه ليس فشلًا، وطالب باستمرار اتخاذ القرار مرات أخرى حتى في حالة الفشل في الإصلاح ١٠٠ مرة.