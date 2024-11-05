مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار بمركز جرجا في سوهاج

لقي عامل مصرعه، إثر اصطدامه بقطار «القاهرة - أسوان»، المار على محافظة سوهاج أثناء عبوره في مكان غير مخصص للعبور، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام.



الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بمصرع عامل أسفل عجلات قطار بمركز جرجا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بتحرير محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه عقب مرور القطار “القاهرة - أسوان” تلاحظ عبور “عبد الهادي م م”، 24 عامًا - عامل، مقيم قسم جرجا من مكان غير معد لعبور المشاة وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه.



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد جده لوالده “منصور م ي ا”، 70 عامًا - مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة.

