حماقي يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده الـ 49

وجه الفنان محمد حماقي رسالة إلى جمهوره في عيد ميلاده الـ 49.

وكتب حماقي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر:" شكرًا لكم جميعًا على تهاني عيد الميلاد الرائعة! لقد جعلت كلماتكم الطيبة يومي مميزًا حقًا".

واحتفل محمد حماقي، أمس الإثنين، 4 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 49، حيث إنه ولد في عام 1975، وكانت انطلاقته في عام 1997، حينما قدم أولى أغانيه الحلو يحب الحنية.