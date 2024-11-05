حماقي يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده الـ 49
وجه الفنان محمد حماقي رسالة إلى جمهوره في عيد ميلاده الـ 49.
وكتب حماقي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر:" شكرًا لكم جميعًا على تهاني عيد الميلاد الرائعة! لقد جعلت كلماتكم الطيبة يومي مميزًا حقًا".
واحتفل محمد حماقي، أمس الإثنين، 4 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 49، حيث إنه ولد في عام 1975، وكانت انطلاقته في عام 1997، حينما قدم أولى أغانيه الحلو يحب الحنية.
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