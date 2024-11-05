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ثقافة وفنون

حماقي يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده الـ 49

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

وجه الفنان محمد حماقي رسالة إلى جمهوره في عيد ميلاده الـ 49.

 

وكتب حماقي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر:" شكرًا لكم جميعًا على تهاني عيد الميلاد الرائعة! لقد جعلت كلماتكم الطيبة يومي مميزًا حقًا".

 

واحتفل محمد حماقي، أمس الإثنين، 4 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 49، حيث إنه ولد في عام 1975، وكانت انطلاقته في عام 1997، حينما قدم أولى أغانيه الحلو يحب الحنية. 

 

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