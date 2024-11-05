إصابة عامل بطلق ناري على يد زميله بسبب دراجة نارية في سوهاج

أصيب عامل بطلق ناري على يد زميله دائرة مركز البلينا في سوهاج لخلافات على دراجة نارية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم.



إصابة عامل بطلق ناري على يد زميله بمركز البلينا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد من وحدة مباحث البلينا بوصول “عسران م ا ص”، 55 عامًا - عامل، الى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد مصابًا بطلق ناري ومقيم بمركز البلينا.

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب باتهام “ناجح ع ح م”، 26 عامًا - عامل، مقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلاف فيما بينهما على ملكية دراجة نارية.

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.