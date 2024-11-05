حناجر ذهبية في دولة القراء، خريطة التلاوات الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 10ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورتي غافر والقدر 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد علي بركات وما تيسر من سورة التوبة 15 ق.
03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسرمن سور ق/ الانفطار/ العلق 27ق.
44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.
12:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله طبل وما تيسر من سورة الحجر 30 ق.
14:29 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/حسن الكبير 5ق الساعة 15:51.
مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى من سورة النور 29 ق.
16:36( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي الحديد - المجادلة 14 ق.
17:10( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورة الحديد 30 ق.
18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتي القيامة/ الإنسان 30ق.
19:04( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الشورى 15ق.
19:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورتي سبأ 30 ق.
21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الزخرف 45 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الاحزاب/ الضحى والعلق 42 ق.
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق.
03:28(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة التوبة 26ق.
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