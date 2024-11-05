الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

سيارة محملة بماء النار تثير الرعب بالطريق الإقليمي بالمنوفية

سيارة محملة بماء
سيارة محملة بماء النار،فيتو

أنقذت العناية الإلهية رواد الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور فى محافظة المنوفية، من وقوع كارثة بعد أن مالت سيارة محملة بمياه النار على الطريق وتوقف السائق لمحاولة حل المشكلة.

 

المرور يتدخل 

وانتقل فريق من مركز شرطة الباجور بقيادة العميد حسن النشال مأمور المركز وقيادات مجلس المدينة والمرور، وتم سحب السيارة الى نزلة الإقليمى فى الباجور وتسيير حركة المرور.

وكانت حركة المرور توقفت حوالي 30 دقيقة على الطريق الإقليمى بعد أنا مالت حمولة السيارة قبل أن تتدخل قوات إدارة المرور بالباجور وتعيد الحركة لطبيعتها على الطريق.

 

جدير بالذكر أن الطريق الدائرى الإقليمى يشهد إصلاحات تم البدء فيها قبل شهر فى المنطقة من الباجور وحتى بنها.

 

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الطريق الاقليمى مركز الباجور محافظة المنوفية سيارة محملة بمياه النار مركز شرطة الباجور

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