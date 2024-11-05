أنوشكا والدة ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب

تعاقدت الفنانة أنوشكا منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها نهاية نوفمبر الجاري.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها



موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.