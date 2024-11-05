الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنوشكا والدة ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب

أنوشكا، فيتو
أنوشكا، فيتو

تعاقدت الفنانة أنوشكا منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها نهاية نوفمبر الجاري.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها


موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

العمل   بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار  الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أنوشكا وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان كريم فهمي

الأكثر قراءة

باستخدام أسلحة دمار شامل، إحباط محاولة أكبر هجوم إرهابي بولاية تينيسي الأمريكية

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

اليوم، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

منوعات

المزيد

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads