محمد السيد: لم أتوقع المشاركة في مباراة القمة لكن كنت جاهزا

قال محمد السيد لاعب خط وسط نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك إن أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات الكبيرة مثل مباريات القمة أمام النادي الأهلي.

وكان محمد السيد لاعب الزمالك مواليد 2005 شارك في مباراة الأهلي بالسوبر المصري رغم صغر سنه وقدم أداءً مميزًا.



وأضاف:" جوميز مدرب كبير ويتعامل معي بشكل جيد وأتواجد مع الفريق الأول منذ عام كامل وتعودت على الأجواء".

وواصل:" شيكابالا يمنحني دائمًا التعليمات وطالبني باللعب بثقة في مباراة القمة وعدم التفكير سوى في الملعب".



وأضاف:" لم أتوقع المشاركة في مباراة القمة لكنني كنت جاهز للمشاركة".



وواصل:" لم أفكر في أي شئ سوى التركيز داخل الملعب خلال مباراة القمة".

وأتم:" عبد الله السعيد دائم التحدث معي.. ومحمد شحاتة أقرب لاعب لي في الفريق".