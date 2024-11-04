الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل مع كالياري 1-1 بالشوط الأول

تعادل فريقا لاتسيو وكالياري بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح فريق لاتسيو أهداف المباراة مبكرا بعدما سجل بولاي ديا الهدف الأول بالدقيقة 2، وعند حلول الدقيقة 41 استطاع زيتو لوفومبو إدارك التعادل لفريق كالياري.

تشكيل لاتسيو أمام كالياري

ترتيب لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي

ويحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فريق كالياري المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.