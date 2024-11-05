الدوري الإسباني، سيلتا فيجو يفوز على خيتافي بهدف نظيف (صور)

فاز فريق سيلتا فيجو على نظيره خيتافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

جاء هدف سيلتا فيجو عن طريق اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 7.

وفي نفس الجولة حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على ضيفه لاس بالماس 2/0، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جيوفاني سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف زميله أليكس سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويأتي الفوز على لاس بالماس، ليخفف من خيبة الأمل لدى جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة أمام ليل الفرنسي على أرضه 1/3 في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام ريال بيتيس صفر/1 في بطولة الدوري، قبل أن يحقق الفريق الفوز أخيرا في مسابقة الكأس حينما تغلب على فيتش (درجة سادسة) بهدفين دون رد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.