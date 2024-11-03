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رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على لاس بالماس 0/2 في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على ضيفه لاس بالماس 2/0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جيوفاني سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف زميله أليكس سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويأتي الفوز على لاس بالماس، ليخفف من خيبة الأمل لدى جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة أمام ليل الفرنسي على أرضه 1/3 في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام ريال بيتيس  صفر/1 في بطولة الدوري، قبل أن يحقق الفريق الفوز أخيرا في مسابقة الكأس حينما تغلب على فيتش (درجة سادسة) بهدفين دون رد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

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