الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأطباء يبحث إدماج العيادات الخاصة في تقديم الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
ads

استقبل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بمقر النقابة العامة، وفدا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم نائب رئيس الهيئة د. إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة أ. مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات د. هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة د. أحمد صيام، وذلك بحضور أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية د. أبو بكر القاضي.

 

بحث إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين في التأمين الصحي الشامل 

يأتي هذا اللقاء بناء على دعوة من النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إستجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لبحث كيفية إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات، والتعاقد معهم ليكونوا مقدمين للخدمة الصحية، كمراكز الرعاية الأولية، وعيادات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ندوة مفتوحة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم 12 نوفمبر 2024 الساعة الثانية ظهرًا، بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور المسؤولين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأطباء المهتمين بالتعاقد مع هيئة التأمين الصحي لمناقشة كيفية وشروط التعاقد وتعاون وتكامل كافة مقدمي الخدمة في المنظومة الجديدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبو بكر القاضى اقتصاديات الصحة أسامة عبد الحي الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي النقابة العامة للأطباء محافظات التأمين الصحي الشامل نقيب الأطباء

مواد متعلقة

وزير الصحة: إجراء 548 ألف جلسة غسيل كلوي لـ34 ألف مريض في 6 شهور

بعد واقعة ياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام ينتصر لقيم المجتمع.. وقف برنامجي «صبايا» و«تفاصيل».. إغلاق قناة الصحة والجمال.. والمجلس يحذر من مخالفة معايير المهنية

وزير الصحة: توفير كافة الأصناف من المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالصيدليات

الصحة تعلن نجاح 5 تدخلات طبية بقسطرة الانسداد الكلي المزمن للشرايين القلبية

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads