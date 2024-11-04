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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس إنترناشونال ريسورسز الإماراتية التعاون في صناعة التعدين

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع علي الراشدي رئيس شركة إنترناشونال ريسورسز هولدينج العاملة في مجال التعدين والتابعة للشركة "العالمية القابضة" الإماراتية وذلك علي هامش مؤتمر أديبك 2024 بأبوظبي، بحضور السيدة مريم المهيري، رئيس مكتب الشئون الدولية بديوان الرئاسة الإماراتية.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعدين حيث تمثل الشركة أداة للاستثمار في التعدين والبحث عن المعادن في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

وزير البترول يستعرض فرص التعدين في مصر 

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود تطوير قطاع التعدين في مصر، لافتًا إلى الإطلاق التجريبي لبوابة مصر للتعدين كمنصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي تم عقده في يوليو 2024، وقرب انطلاقها فعليًا بنهاية العام الجاري. 

وحث الشركة على بحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين في مصر في ضوء ما يتمتع به قطاع التعدين المصري من فرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة، كما أشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بصدد الإعداد لطرح مزايدة جديدة للبحث عن المعادن قريبا بعدة مناطق بالصحراء الغربية.

و بحث الجانبان كذلك إمكانية التعاون في مجال تجارة وتداول الغاز المسال في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متميزة تتمثل في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط كبديل سريع لنقل الغاز إلى الأسواق الخارجية.

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