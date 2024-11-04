الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.



لقاؤنا اليوم مع شخصية جليلة، في التاريخ الإسلامي، مثلت حقيقة المسلم، المؤمن، المحب لله، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإخوانه من المسلمين، وهو قائد عسكري فذ، وبارع في الإدارة، لكنه مع ذلك شديد التواضع، واجه أباه في شجاعة نادرة في ميدان القتال، ورفض أن يفر من الطاعون، تاركا خلفه جموع المسلمين، بل واجه الموت وهو موقن بأن مصيره إلى الجنة، مع الرسول، وأصحابه، فرضي الله عن أبي عبيدة بن الجراح.

من هو أبو عبيدة؟

هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن كنانة بن خزيمة، يُعرف بكنيته واسم جده، فيقال له: أبو عبيدة بن الجراح، وأمّه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة، كان، رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام، حيث كان إسلامه مع عثمان بن مظعون، وعبيدة بن الحارث، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة في ساعة واحدة، رضي الله عنهم، وقد هاجر، رضي الله عنه، الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة.



وكان رسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، قد آخى بينه وبين سعد بن معاذ، رضي الله عنهما، كما كان، رضي الله عنه، أحبّ أصحاب رسول الله إليه، بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وذلك لما ثبت عن عبد الله بن شقيق، رضي الله عنه، قال: "قلتُ لعائشةَ: أيُّ أصحابِ النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، كانَ أحبَّ إلى رسولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر، قلت: ثم من؟، قالَت: عمرُ قلتُ: ثمَّ من؟ قالت: ثمَّ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ".

قبر أبي عبيدة بن الجراح، فيتو

وقد روى، رضي الله عنه، عن رسول الله، وكان ممّن روى عنه العرباض بن سارية، وأبو أمامة، وأبو ثعلبة، وسمرة.

في مواجهة أبيه

ولم يتخلف أبو عبيدة عن غزوة غزاها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له مواقف عظيمة في البطولة والتضحية، ففي غزوة بدر رأى أبو عبيدة بن الجراح، أباه في صفوف المشركين فابتعد عنه، بينما أصر أبوه على قتله، فلم يجد الابن البار مهربًا من التصدي لأبيه، وتقابل السيفان، فوقع الأب المشرك قتيلا، بيد ابنه الذي آثر حب الله ورسوله على حب أبيه، فنزل قوله تعالى: " لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [المجادلة: 22].

ضريح أبي عبيدة، رضي الله عنه، فيتو

كما شهد جميع الغزوات مع رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، وقد سجّل له التاريخ حدث نزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله في غزوة أحد بثنياه حتى كُسرتا.

لقبه رسول الله "أمين الأمة"، بقوله، صلّى الله عليه وآله وسلّم: "لِكُلِّ أُمَّةٍ أمِينٌ، وأَمِينُ هذِه الأُمَّةِ أبو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ".

في عهد الصديق