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خارج الحدود

مصر تحذر من التداعيات الوخيمة لانسحاب إسرائيل من اتفاقية تنظيم عمليات الأونروا

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي.

مصر تدين باشد العبارات قرار إسرائيل تجاه الأونروا

وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافة مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

بيان مصر المندد بوقف الأونروا، فيتو
بيان مصر المندد بوقف الأونروا، فيتو

وشددت مصر، على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفل حقوق الإنسان ويكفل القانون الدولي.

مصر تحذر من التداعيات الوخيمة لوقف عمل الأونروا

وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولى المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.

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الأونروا إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وزارة الخارجية

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