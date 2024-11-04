إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل زوجته في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته للمفتي لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه، وقررت تحديد جلسة 19 فبراير الجاري للنطق بالحكم.



كانت قد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، احالة عامل لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة المرج للمحاكمة العاجلة.



وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من المستشفى العام يفيد باستقبالها سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بكسور وجروح متفرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب كثرة طلباتها للأموال وعدم إدخارها من مرتبه شيء.



وكشفت التحريات أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح بواسطة عصا خشبية حتى أغمي عليها، وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.



وتبين أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة ونزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية .

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.