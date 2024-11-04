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درجات الحرارة غدا الثلاثاء 05- 11- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 05 - 11 -2024

طوارئ بالموانئ بسبب توقعات الأرصاد بارتفاع الأمواج

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى  25

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 14   والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 27

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 15  والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30

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