الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 05 - 11 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 5-11-2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الثلاثاء 5-11-2024


الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم الاثنين

الأرصاد الجوية: البحيرة تحت تأثير الخلايا الرعدية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 04-11-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 04 - 11- 2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 04-11-2024 فى مصر

رعدية على بعض المناطق، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

زج فيها باسم مصر، تسريبات مكتب نتنياهو تكشف عن طوفان الأخبار الكاذبة

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 قرارات هامة في أول جولة لوكيل وزارة التعليم بالجيزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، أروع وأجمل 4 قصص حب في حياة النبي

من هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون؟ رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads