صندوق مكافحة وعلاج الادمان: نستهدف 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي وهذه نسبة الإناث المدمنات

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الصندوق هو الآلية الوطنية لحماية الشباب من المخدرات، ويتم العمل وفق 3 محاور: أولًا الوقاية الأولية، وثانيًا الاكتشاف المبكر، وثالثًا العلاج وإعادة التأهيل، وفي الوقاية نتجه إلى المدارس ومراكز الشباب والجامعات

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى أنه من خلال العام الدراسي الحالي يستهدف الصندوق العمل فى 10 آلاف مدرسة للوقاية من الإدمان.

وأضاف: “ في نفس الوقت موجودون فى الجامعات ولدينا بيوت تطوع داخل الجامعات ونعمل داخل 26 جامعة. الحقيقة أن الجامعات هي رافد أساسي لاستقطاب المتطوعين ”.

وأوضح أن الصندوق لديه قاعدة من الشباب المتطوعين نفتخر بها، ويبلغ عددهم حوالى 33 ألف شاب متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. كما أن الإعلام أيضًا وسيلة للتوعية بمشكلة المخدرات.

وأكد أنه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، كما أن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث.