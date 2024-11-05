الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق مكافحة وعلاج الادمان: نستهدف 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي وهذه نسبة الإناث المدمنات

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو
ads

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الصندوق  هو الآلية الوطنية لحماية الشباب من المخدرات، ويتم العمل وفق 3 محاور: أولًا الوقاية الأولية، وثانيًا الاكتشاف المبكر، وثالثًا العلاج وإعادة التأهيل، وفي الوقاية نتجه إلى المدارس ومراكز الشباب والجامعات

 

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى أنه من خلال العام الدراسي الحالي  يستهدف الصندوق العمل فى 10 آلاف مدرسة للوقاية من الإدمان.

 

وأضاف: “ في نفس الوقت موجودون فى الجامعات ولدينا بيوت تطوع داخل الجامعات ونعمل داخل 26 جامعة. الحقيقة أن الجامعات هي رافد أساسي لاستقطاب المتطوعين ”.

 

وأوضح أن الصندوق لديه  قاعدة من الشباب المتطوعين نفتخر بها، ويبلغ عددهم حوالى 33 ألف شاب متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. كما أن الإعلام أيضًا وسيلة للتوعية بمشكلة المخدرات. 

 

وأكد أنه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، كما أن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاكتشاف المبكر الدكتور عمرو عثمان الشباب المتطوعين صندوق مكافحه وعلاج الادمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان محافظات الجمهورية علاج الإدمان

مواد متعلقة

وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية تتفقدان معرض ديارنا

وزيرة التضامن: مؤسسة حياة كريمة تضم 45 ألف متطوع

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خط ساخن لتلقي النصيحة وتقديم المشورة

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر

الأكثر قراءة

باستخدام أسلحة دمار شامل، إحباط محاولة أكبر هجوم إرهابي بولاية تينيسي الأمريكية

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

اليوم، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

منوعات

المزيد

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads