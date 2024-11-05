ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30751 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 38057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% عند مستوى 13494 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 8161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 11320 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3175 نقطة.