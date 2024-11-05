الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 30751 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 38057 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32%  عند مستوى 13494 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47%  عند مستوى 8161 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15%  عند مستوى 11320 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3175 نقطة.

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