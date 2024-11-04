هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة إجراءات استعدادا للنظام الجديد والتحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.

تنقية بطاقات التموين

وأبرز تلك الإجراءات، تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وأيضًا المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية، باستخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني.

هذا إلى جانب تنقية البطاقات وقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل كامل وعلمي ودقيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال مشاركة خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

فئات محرومة من الدعم النقدي

ومن المقرر البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي مع بداية العام الجديد 2025، ولكن هناك فئات سيتم حرمانها من الحصول على الدعم النقدي من الحكومة، وهي:

١٢ فئة وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع

ومن لديه مرتب تأميني مرتفع.

من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال

من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى.

أصحاب السيارات الفارهة.

من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا.

من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات.

وأصحاب الوظائف العليا.

الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب الكهرباء .