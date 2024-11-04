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رئيس جامعة الأقصر تتابع تنفيذ المنشآت الجديدة وتطوير الكليات بطيبة (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قامت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بجولة ميدانية بمدينة طيبة للوقوف على آخر المستجدات بمواقع المنشآت الجامعية الجديدة التابعة لجامعة الأقصر، ولمتابعة نسب الإنجاز بها.

كليات جامعة الأقصر 


والتقت رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة لمناقشة مقترحات تطوير مواقع  كليات الجامعة بمدينة طيبة: "السياحة والفنادق، والتربية،  وكلية العلوم، وكلية الطب"، وتذليل أية عقبات  تعرقل أعمال الإنشاءات الجارية بالمواقع التعليمية بطيبة.

وخلال اللقاء تمت مراجعة الرسومات المقدمة من المكتب الاستشاري لجامعة الأقصر  لمراجعتها بمعرفة جهاز مدينة طيبة وعمل الاعتماد اللازم لها.


يذكر أن الدكتورة صابرين عبد الجليل، قد شددت خلال جولاتها على أهمية اعتماد الإنشاءات  ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية، في  إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

 

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