رئيس جامعة الأقصر يعلن الموافقة على إنشاء "داتا سنتر" بكلية الهندسة بطيبة

شهدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جلسة الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز بها.

كلية الهندسة بجامعة الأقصر

شهدت الجلسة الموافقة على إنشاء "داتا سنتر" بمشروع المئة فدان بمبنى كلية الهندسة داخل مباني الجامعة الجديدة، والتكليف بعمل الرسومات التنفيذية اللازمة لذلك، وتم تكليف الجهات المنفذة للمباني الجديدة بإضافة طابق إضافي بجميع منشآت الجامعة الجار تنفيذها، وإعداد الرسومات اللازمة لذلك طبقا لمتطلبات الجامعة.

كما تمت مناقشة إعادة تأهيل كلية التمريض لتصبح ملحقًا لكلية الطب واستكمال الفراغات بها، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز بأعمال المستشفى وتوجيه الشركة المنفذة بتكثيف العمالة بالموقع، وتحقيق نسب إنجاز وفقًا للجدول الزمني، لسرعة دخولها الخدمة الطبية، لخدمة أهالي الأقصر والطلاب.

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