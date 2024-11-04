الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتفقد الأكاديمية المصرية للفنون بروما

وزير الثقافة،فيتو
وزير الثقافة،فيتو

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمقر الأكاديمية في روما، وذلك لمتابعة سير العمل، والاطلاع على الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للأكاديمية، والذي انطلق منتصف أكتوبر الماضي، تحت رئاسة الدكتورة رانيا يحيى.

 

وخلال زيارته، قام الوزير بجولة تفقدية لأقسام الأكاديمية كافة، بهدف التأكد من كفاءة استغلالها الأمثل، بما يُعزز من دورها كمركز للإشعاع الثقافي المصري في أوروبا، كما التقى الوزير بالعاملين بالأكاديمية، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية والفنية التي تقدمها الأكاديمية، مما يعكس الحرص على تفعيل المشاركة الجماعية في عملية التطوير.

 

وأشاد وزير الثقافة بالمستوى المتميز الذي يشهده الموسم الفني الجديد للأكاديمية وحرص القائمين عليها على عكس الهوية والتراث المصري الغني، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا لبرنامج عمل الحكومة المصرية الهادف إلى تعزيز التواجد المصري على المستوى الدولي وحماية الهوية المصرية.

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في ختام الزيارة على أهمية استمرار التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة بمصر، والأكاديمية بروما، بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة لنشر الثقافة والفنون المصرية على المستوى الدولي، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر وإيطاليا، ودول أوروبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الفنانة رانيا يحيى

مواد متعلقة

نائب وزير المالية: احتفالية بنك CIB تواكب مرحلة تغيير الثقافة الضريبية

وزير الثقافة يفتتح معرض الصور الفوتوغرافية والحرف اليدوية في الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

انفراجة في أزمة رمضان صبحي وعودته لتدريبات بيراميدز استعدادا لـ إنبي

رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بزيادة المال ورجوع الغائب

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads