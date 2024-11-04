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محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنهاء مشروع محطة معالجة صرف صحي أرمنت (صور)

محافظ الأقصر يوجه
محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنهاء مشروع محطة معالجة صرف صحي

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقد خلالها مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت بطاقة 1/3 ألف م٣/يوم، بتكلفة بلغت 210 ملايين جنيه.

 

مشروع الصرف الصحي

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت والتي يتم الصرف عليها من ( قري الرياينة ـ الرزيقات قبلي ـ الرزيقات بحري ـ المحاميد قبلي ـ المحاميد بحري ـ الديمقراط ـ السلام ) وتوابعهم، ويتم صرف ناتج المحطة علي خط سيب نهائي قائم قطر 600 مم وغابة شجرية.

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة المعالجة 91٪ والأعمال الكهروميكانيكية 25٪، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 130 ألف نسمة.

ومن جانبه، وجه المحافظ بسرعة توريد المهمات الكهروميكانيكية المحلية والمستوردة للمشروع لتعزيز الاستفادة من الأعمال المنفذة ودخول المشروع إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال جولته، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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