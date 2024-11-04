العثور على سيارة بمياه ترعة السيول بغرب الأقصر (صور)

عثر أهالي قرية حاجر الضبعية بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر على سيارة في ترعة السيول دون العثور على سائقها كما أن المياه ليست تكفى لغرق شخص.

تفاصيل الواقعة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن وجود سيارة ملاكي «بوجيه» حمراء اللون تقل لوحات «ا ر ق 3832» بترعة السيول على طريق المسار السياحي بدائرة القرنة.



وأفادت المعلومات الأولية أن الأهالي لم تعثر على أي راكبا أو سائقا في محيط الواقعة، كما أن مياه الترعة ليست كافية لغرق أي شخص، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.



جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ