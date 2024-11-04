محافظ الأقصر يبحث استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، وفدا من الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندسة هويدا النوبي يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأحمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، والمهندس عيد الحكيم رسلان رئيس الادارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والمهندس أشرف المفتي مدير عام مديرية المساحة بالأقصر.

هيئة المساحة



تناول اللقاء استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة المبرم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة الأقصر منذ عام 2012، وطالب محافظ الأقصر باستكمال البروتوكول واستلام كافة الأعمال التي تمت لحصر أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل في المشروعات الخدمية والاستثمارية وتحصيل مستحقات الدولة.



ويأتي ذلك في إطار متابعة أعمال التقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 من معاينات علي الطبيعة ورفع الاحداثيات وصولا إلي التعاقد مع المواطنين، وكان حضر اللقاء المهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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