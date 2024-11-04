محافظ الأقصر يتابع استعدادات احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات (صور)

زار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت بالأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الاحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر كل عام.

دير مارجرجس 2024



كان في استقبال المحافظ، كلا من القمص توماس الرزيقي، والقمص شنودة الرزيقي، والقمص إسحق الرزيقي، والقمص فام الرزيقي، حيث ناقشوا مع المحافظ التجهيزات النهائية لبدء الاحتفالات التي من المقرر أن تنطلق يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.



وكانت سلطات محافظة الأقصر قد استعدت لاحتفالات مولد القديس مارجرجس الروماني بالرزيقات بمركز أرمنت حيث تم إعلان حالة الطوارئ في مرافق الصحة والحماية المدنية، وتوفير العديد من سيارات الإسعاف والمطافئ تحسبا لأي طوارئ.



رافق المحافظ خلال زيارته للدير، كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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