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خارج الحدود

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد نشر كوريا الشمالية جنودها في روسيا

جيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء نشر جنود من كوريا الشمالية في الصراع الأوكراني.

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة "الأمين العام قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن إرسال جنود من كوريا الشمالية إلى روسيا، بما في ذلك احتمال نشرهم في منطقة الصراع".

وتابع "هذا سوف يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب في أوكرانيا".
وأضاف البيان " يجب القيام بكل ما يمكن لتجنب أي تدويل لهذا الصراع".

كما جدد الأمين العام دعمه "لكل الجهود الهادفة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة".

ووفقًا للولايات المتحدة، فإن حوالي 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية متمركزون بالقرب من الحدود الأوكرانية، وقد تقوم روسيا بنشرهم خلال الأيام المقبلة.

ولم ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود جنود من كوريا الشمالية، لكنه يشير إلى أن أوكرانيا تستخدم أيضًا جنودًا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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