الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

وشهد اليوم الخميس إقامة 4 ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة والتي انطلقت جميعها في نفس التوقيت بتمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بينما تقام المباراة الخامسة يوم الاثنين المقبل بين إيسترن كومباني والإنتاج الحربي. 

وعلى صعيد آخر، اقيمت اليوم الخميس في الجولة ذاتها من المجموعة السادسة لمجموعتي بحري  والتي انتهت بفوز فريق دلفي علي نظيره المجد السكندري بهدف نظيف.  

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1   

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني ( تقام الاثنين المقبل ) 

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر 0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة  الـ 4 بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الرابعة 

بنها ضد تيم أف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1 

نظام وشروط دوري القسم الرابع موسم 2024-2025

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني الإنتاج الحربي بنها الشمس جمهورية شبين

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مواعيد مباريات اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

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