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ثقافة وفنون

شيماء عمران تبهر لجنة تحكيم إكس فاكتور، وحنين الشاطر تشعل غيرة أنغام (فيديو)

انغام والموهبة اللبنانية،فيتو
انغام والموهبة اللبنانية،فيتو

عاد برنامج "إكس فاكتور" لبث حلقاته من جديد عبر قناة "دبي"، وتتضمن لجنة التحكيم كل من الفنان راغب علامة والفنانة أنغام والفنان راشد الماجد.

 

تنافس على بطاقة التأهل للعروض المباشرة العديد من المواهب الشابة من مختلف أنحاء الدول العربية مثل سوريا والإمارات ومصر والسعودية.

بدأت الحلقة بأداء المتسابقة المغربية شيماء عمران التي غنت قصيدة الأطلال ونالت انبهار لجنة التحكيم ووصفها راغب علامة بأستاذة الغناء وقالت أنغام إنها محظوظة لتواجدها في فريقها.

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وشهدت الحلقة أداء المتسابقة السعودية حنين المنصور لأغنية "صدقيني عجزت أنساك" لرابح صقر لتقول عنها أنغام أنها تغني بلا مجهود وعلى الرغم من أنها ليست من أقوى الأصوات ولكن إحساسها وقبولها عند الجمهور جعلها تتفوق في هذه الحلقة.

وجاء دور المتسابق يوسف السعدون من الكويت الذي غنى "مع السلامة" لعبد المجيد عبد الله ووصف عبد الله الرويشد صوته بالدفيء بينما نصحه راغب علامة بأن ينظر للجمهور وهو يغني بينما شبهته أنغام بصوت الفنان الكويتي محمد المصباح وأجبرها صوته على الاحتفاظ به مقابل التخلي عن صوت آخر.

بينما غنت المتسابقة اللبنانية لونا كرم أغنية "يوم ليك" للراحلة ذكرى وعبرت جلنة التحكيم عن إعجابها بصوتها وباستخدامها للعرب.

وقررت المتسابقة المصرية حنين الشاطر غناء "كل دا" للراحلة وردة ووجهت أنغام نصيحة لها أن تنطق الكلمات بطريقة مصرية أكثر وقالت عنها أنها غارت لأنها من فريق راغب علامة الذي استبدلها بالمتسابقة هبة من المغرب.

إكس فاكتور

برنامج الغنائي الشهير “إكس فاكتور" هو النسخة العربية من  البرنامج البريطاني الشهير “the x factor” الذي ابتكره سايمون كاول في عام 2004.

وتم إنتاج النسخة العربية من برنامج "إكس فاكتور" في عام 2006  وقدمته عارضة الأزياء السابقة جويل رحمة.

ومؤخرًا تم طرح اغنية جديدة للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص مليء بالبهجة والألوان المبهرة.

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الإمارات ومصر الفنان راغب علامة برنامج أكس فاكتور المواهب الشابة الفنانة أنغام

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