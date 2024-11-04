مجلس الوزراء يصدر قرارين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (مكرر)، الصادر في 3 نوفمبر 2024، قرارين جديدين لمجلس الوزراء، بشأن الموافقة على منح شركة "نتس لاند" للاستثمار الزراعى الموافقة على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السودانى واللب والمكسرات والتسالى وإنتاج عجائن من المكسرات، والموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصـة باسـم شـركة "يـادا إيجيبـت" بالعلمين.

وجاء نص القرارين كالتالي:

-قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة "نتس لاند" للاستثمار الزراعى ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السودانى واللب والمكسرات والتسالى وإنتاج عجائن من المكسرات، وإقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغـسيل الجـزر والمنتجات الزراعية المختلفة، وذلك على مساحة 13650.79 متر مربع الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى ٣١ ديسمبر 2026.

- قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصـة باسـم شـركة "يـادا إيجيبـت (ش.م.م)، على قطعة الأرض البالغة مساحتها 208.003 متر مربع، الكائنة علـى جزء مـن القطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.