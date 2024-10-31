الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44، الصادر في 31 أكتوبر 2024، 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، لإقامة خدمات في بعض المحافظات.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2505 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 457 متر مربع، زمام قرية السلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السالم بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف السلام.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 365 متر مربع بناحية أبو جنشو بمركز ومدينة أبشواى، واللازمة لإنشاء مدخل (محور) لربط الطريق ربع الدائرى بطريق السنجا- أبشواى بمحافظة الفيوم، من أعمال المنفعة العامة.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3113 لسنة 2024، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023، باعتبار تنفيذ مشروع محطة مهالجة الصرف الصحي بناحية طحا البيشة مركز ببا محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة، ذلك بتعديل المسطح الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح (13 فدانًا وقيراطان، و8 أسهم.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3370 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10755٫47 متر مربع، زمام قرية الشيخ والى ناحية قرى المعصرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مدرسة الشيخ والى الإعدادية المشتركة.

تخصيص أراضي الدولة الخاصة للخدمات

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد وقيراطان و11.6 سهم، تعادل 4635 متر مربع، بمنطقة حى الجناين بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية الجديدة.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3372 لسنة 2024، بتخصسص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2800 متر مربع بحوض الساحل، زمام الشرقى سمهود بقرية أبو شوشة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3373 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1٫4 فدان تقريبًا، تعادل 5625 متر مربع، بقرية رأس حدربة بمدينة حاليب بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لإقامة محطة رفع مياه.

تخصيص أراضي للأزهر والشباب والرياضة

-قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3374 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (11 قيراطًا و10 أسهم)، تعادل 2000م2 بمنطقة خدمات مدينة النور التابعة لحى عتاقة بمحافظة السويس، بالمجان، لصالح مديرية أمن السويس لإقامة قسم شرطة السلام.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3375 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4896 متر مربع بمنطقة الوفاء والأمل بنطاق حى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان)، لصالح وزارة الأوقاف لتوفيق وضع مسجد رواق الأزهر الشريف.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3376 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 40 متر مربع بقرية كفر تصفا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لضمها لمركز شباب كفر تصفا.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3377 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫6 فدان تقريبًا تعادل 2556 متر مربع بقرية صفط أبو جرج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى.