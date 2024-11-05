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خطوات وإجراءات حجز مقاعد العائلة على متن الطائرة

المسافرين في المطار،
المسافرين في المطار، فيتو
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تتيح شركة إير كايرو التابعة لمصر للطيران، إمكانية حجز مقعد علي متن الطائرة، حيث يمكنك اختيار مقعدك المفضل، سواءً كان المجاور للنافذة أو الممر أو المقعد الذي يتيح مساحة إضافية للساقين، وذلك عبر الإنترنت.

 

معلومات حول مقاعد العائلة

تتعهد اير كايرو ببذل كل ما في وسعها لضمان جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا بالقرب من أفراد الأسرة المرافقين لهم. 

إن كنت مسافرًا بصحبة أطفال أو رضع، فإننا نوصي بالحجز مبكرًا وتخصيص المقاعد عند الحجز. يمكنك اختيار المقاعد من خلال AIRCAIRO.COM أو تطبيق اير كايرو أو مركز خدمة العملاء أو وكيل السفريات الذي تتعامل معه.

 

قد تكون هناك رسوم إضافية لتخصيص المقاعد حسب فئة السعر التي اخترتها.

 إن لم تختر مقاعدك مسبقًا، فسوف نبذل قصارى جهدنا للعثور على مقاعد مجاورة لعائلتك في نفس الحجز في المقصورة التي حجزتها. 

ومع ذلك، فقد تكون المقاعد المتاحة محدودة في ذلك الوقت.


وستعمل إير كايرو على التأكد من بذل موظفيها والمضيفات -ومن خلال الإجراءات المتبعة أثناء الرحلة -كل الجهود المعقولة لاختيار مقعد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا بجانب الشخص البالغ المرافق لهم.

 

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جلوس الأطفال حجز مقعد علي متن الطائرة المضيفات شركة إير كايرو مصر للطيران

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