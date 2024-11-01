فريق عمل بمحليات نجع حمادي ينجحون فى إصلاح 260 عدادا كهربائيا (صور)

نجح فريق العمل بقسم الكهرباء، بمجلس محلى مدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا فى عمل حصر شامل لعدادات الإنارة الموجودة بالشوارع.

وقال مينا عاطف المهندس المسئول عن قسم الكهرباء إنه تنفيذا لتعليمات رئيس المركز بالمرور الميدنى على الشق الخاص بقطاع الكهرباء تلاحظ وجود عدادات إنارة خاصة بالشوارع، سوف يتم إدراجها ضمن المكهن حيث أنها معطلة وعددها حوالى 260 عدادا تقريبا حيث يقدر ثمن العداد الرقمى بحوالى 24 ألف جنيه.

الحفاظ على المال العام

وأشار إلى أنه من منطلق الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة تم إصلاح كمية كبيرة من هذه العدادات، وهى الآن تعمل بكامل قدرتها وبكفاءة عالية كما أنه جارى إصلاح جميع العدادات المعطل التى كانت سوف تكهن.

وذلك بناء على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى إلى كافة الإدارة والأقسام بالمتابعة الميدانية على أرض الواقع ورصد أي مشاكل لسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها والعمل على ايجاد حلول جذرية لها.



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