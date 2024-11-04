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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية في أبوتشت بقنا

إزالة 6 حالات تعدي
إزالة 6 حالات تعدي علي أرضي زراعية في ابوشت بقنا

 قامت قرية قصير بخانس، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية نجع الجربة بمساحة واحد قيراط تقريبا سور بالطوب الأبيض البلوك.

وتم إزالة فورية تعدى لـ ٦ حالات على أرض زراعية مساحه ١٠ قراريط و١٨سهم مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية المحارزة والقصير، وتمت الإزالة ع سطح الأرض، وتم إزالة فورية على أرض زراعية حوض أحمد الصياد سور بالطوب الأبيض والأسمنت مساحة قيراط بقرى بخانس.

كما تم إزالة حالة على أرض زراعية  على مساحة 16 سهم سور بالطوب الأبيض والأسمنت حوض الخواجة زمام قرية الرزقة التابعة لمجلس قرى بخانس.

وقامت الوحدة المحلية لقرية أبو شوشة، بإزالة ٢ حالة تعدي على أرض زراعية ناحية الشرقي سمهود، وإزالة فورية لتعد على أرض زراعية أملاك خاصة بناحية سمهود على مساحة واحد قيراط و٦ أسهم، وإزالة فورية لتعدي على أرض زراعية أملاك خاصة بناحية العوامر الغربية على مساحة ٤ قراريط بقرى سمهود.

 

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قرية المحارزة محافظ قنا

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