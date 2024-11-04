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ثقافة وفنون

اتحاد الناشرين يناقش خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030

ندوة اتحاد الناشرين
ندوة اتحاد الناشرين المصريين، فيتو

 أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران عن عقد حلقة نقاشية تحت عنوان: “الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030”، وذلك بحضور رئيس الاتحاد وعدد كبير من أعضائه ودور النشر المختلفة، وتقام الندوة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر.

 وتُعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الفنون في المجلس الأعلى للثقافة، وتأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع النشر وصناعة الكتاب في مصر.

 

ويحضر جلسة “الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030” النقاشية كلًا من الدكتور خالد العامري، والدكتور رؤوف هلال، وفريد زهران ويدير الندوة الدكتور شريف شاهين.

 

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اتحاد الناشرين المصريين المجلس الأعلى للثقافة فريد زهران صناعة الكتاب صناعة الكتاب والنشر

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