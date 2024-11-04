الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم خلال جولته بالقليوبية، فيتو

 أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية، أن زيارة وزير التعليم اليوم إلى مدارس الخصوص شهدت أحاديث أبويه ودية بين الوزير والطلاب والتلاميذ، حيث قام الوزير بمتابعة التلاميذ وخاصة بالمدارس الابتدائية ومراجعة المواد الدراسية معهم، حيث شهدت الزيارة تجاوب بين الوزير والتلاميذ فيما أشاد الوزير  بمدرستين من المدارس التي شهدتها الوزارة فيما قرر الوزير استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص بسبب عدم انضباط المدرسة وغياب كتير من الطلاب. 

محافظ القليوبية: إنذار الحالات غير الجادة لسداد مستحقات التصالح

محافظ القليوبية يتابع مستجدات موقف أعمال رد الشيء لأصله

وزير التربية والتعليم يزور مدارس الخصوص 

 وأشار وكيل الوزارة في تصريحات صحفية إلى أن الوزير تابع العملية التعليمية بمدارس الخصوص واطلع علي خطة المديرية التعليمية لخفض الكثافات بمدارس الإدارة والتي تمكنت في خفض كثافة الفصل من  224 إلى 49 طالبا داخل الفصل الواحد.

في سياق آخر أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه قرر إحالة  مدير  مدرسة مسطرد الزراعية  للتحقيق العاجل  بسبب الإهمال والتقصير، موضحا أن أمر بتشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام  العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدا على أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

العامة للاستثمار والأبنية التعليمية يبحثان جذب استثمارات في التعليم الأساسي

جولة مفاجئة من وزير التعليم لتفقد مدارس الخصوص بالقليوبية

لن نتهاون في حماية الطلاب، أول تعليق من وزير التعليم على مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد

17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

علي جمعة: لا تُذل نفسك لأحد الأرزاق بيد الله وحده

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

الشروط الكاملة للوظائف الجديدة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو

العثور على سيارة بمياه ترعة السيول بغرب الأقصر (صور)

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

منوعات

المزيد

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الاثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads