وزير التعليم يقرر استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص

أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية، أن زيارة وزير التعليم اليوم إلى مدارس الخصوص شهدت أحاديث أبويه ودية بين الوزير والطلاب والتلاميذ، حيث قام الوزير بمتابعة التلاميذ وخاصة بالمدارس الابتدائية ومراجعة المواد الدراسية معهم، حيث شهدت الزيارة تجاوب بين الوزير والتلاميذ فيما أشاد الوزير بمدرستين من المدارس التي شهدتها الوزارة فيما قرر الوزير استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص بسبب عدم انضباط المدرسة وغياب كتير من الطلاب.

وزير التربية والتعليم يزور مدارس الخصوص

وأشار وكيل الوزارة في تصريحات صحفية إلى أن الوزير تابع العملية التعليمية بمدارس الخصوص واطلع علي خطة المديرية التعليمية لخفض الكثافات بمدارس الإدارة والتي تمكنت في خفض كثافة الفصل من 224 إلى 49 طالبا داخل الفصل الواحد.

في سياق آخر أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه قرر إحالة مدير مدرسة مسطرد الزراعية للتحقيق العاجل بسبب الإهمال والتقصير، موضحا أن أمر بتشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدا على أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين.