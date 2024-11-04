ضبط 3400 كيس دجاج منتهي الصلاحية بـ طِما في سوهاج
قام تموين طِما في سوهاج برئاسة عبدالرحمن عيسوى مدير الإدارة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى بحملة مكبرة على محلات بيع اللحوم والمجمدات والمواد الغذائية بمركز طما للتفتيش على صلاحية المواد الغذائية وتحرير المحاضر للمخالفين.
حملة تضبط 3400 كيس دجاج فاسد بسوهاج
أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة مجمدات بها كمية كبيرة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية بإجمالي مضبوطات عدد 245 كرتونة إجمالي 3400 كيس دجاج مجمد شركة شهد أوزان وأنواع مختلفة إنتاج شهر 4 و5 و6 عام 2024 صلاحية ثلاثة شهور حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة
التونى: الدور الأهم للتموين هو حماية صحة المواطنين
وأكد الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين على أن الدور الأساسي للوزارة من خلال آليات الرقابة التموينية والتفتيش والمتابعة والضبطية القضائية هو حماية صحة المواطن مشددًا على عدم التهاون مع عمليات الغش التجارى والتربح من خلال غذاء الناس وصحتهم
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الوزارة وتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ومتابعة وكيل وزارة التموين بسوهاج بتشديد الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والمجمدات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
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