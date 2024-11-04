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اقتصاد

مزايا خدمة مساعدة الطريق للسيارات المغطاة تأمينيا

أعطال السيارات،فيتو
أعطال السيارات،فيتو

خدمة مساعدة الطريق هي خدمة إضافية تقدمها شركات التأمين العاملة في مصر وتكون ملحقا لوثيقة تأمين السيارة حسب شركة التأمين.

وجاءت مزايا وتغطية خدمات المساعدة على الطريق كالتالي:

- خدمة نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث حتى 250 كيلومترًا ويتحمل العميل الكيلومترات الإضافية.
- إعادة السيارة للطريق المعتاد.
- توصيل الوقود اللازم في حال نفاد الوقود على الطريق.
-الشحن الإضافي للبطارية إذا فرغت البطارية على الطريق.
- المساعدة في تبديل الإطارات في حالة حدوث ضرر للإطارات على الطريق.
- يمكن أن تمتد ميزة خدمة المساعدة على الطريق لتشمل نقل السيارة في حالة الأعطال أو الحوادث لعدد كيلومترات أكثر من 250 كيلومترًا، وذلك حسب برنامج الوثيقة التي تقدمها شركة التأمين.
-  يمكن التواصل مع شركة التأمين التي تتبع لها الوثيقة  للتأكد من أي معلومات أو إجراءات إضافية.

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