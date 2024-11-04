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استقرار حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة (فيديو)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

 شهدت محافظة البحيرة استقرارا كبيرا في حالة الطقس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وذلك بعد سقوط الأمطار بمساء أمس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 26 درجة نهارًا و16 درجة  ليلا.

حالة الطقس 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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