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وكيل تعليم البحيرة يتابع ميدانيًّا سير العملية التعليمية في دمنهور

جولة وكيل الوزارة
جولة وكيل الوزارة تعليم بالبحيرة

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس ادارة مركز دمنهور التعليمية لمتابعة مسار اليوم الدراسي وانتظام الطلاب والوقوف على تحقيق الاستقرار والانضباط الادارى بالمدارس

الالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة 

وتفقد مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي وتابع نظافة المدرسة واطمأن على تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة  وانتظام الطلاب داخل المدرسة وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وسد العجز من المعلمين، كما اطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الاسبوعية، وممارسة الأنشطة التربوية

التأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب

وحرص يوسف الديب وكيل الوزارة، خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب،وقام  بمتابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل واطمأن على مستوى التحصيل الدراسي ومدى استيعابهم للمواد الدراسية  والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصول.

 

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