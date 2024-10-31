الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق شطا ومنطقة اللسان

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الخميس مع المهندس حسن مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وممثلى الشركة ومدير مديرية الطرق لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق شطا بمدخل المحافظة 



حيث تابع "الدكتور أيمن الشهابى" خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق شطا بمدخل المحافظة، وناقش المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من المشروع.

محافظ دمياط
محافظ دمياط " يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة

 

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورصف الشارع الحربى 

 

كما تابع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير ورصف الشارع الحربى بمدينة دمياط، بدايةً من نقطة دمياط التخصصى حتى نقطة التقاطع مع طريق دمياط/ عزبة البرج،  بطول كيلو و١٠٠ متر، حيث ناقش "الدكتور أيمن الشهابى" خطط التنفيذ بالمرحلة المقبلة والجدول الزمنى.

محافظ دمياط " يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر

 

وعلى جانب آخر، تابع "محافظ دمياط" آخر المستجدات بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حيث ناقش محاور التنفيذ بتلك المرحلة، وذلك بما يتوافق مع الملامح الرئيسية للمشروع وطبيعة الموقع، كما تابع  أيضًا الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي شط جريبة، لتغطية القرية بتلك الخدمة وأيضًا موقف تنفيذ محطة معالجة صرف صحى شطا.

 وقد أكد "الدكتور أيمن الشهابى" على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجارى تنفيذها الجدول الزمني الدكتور أيمن الشهابي المقاولون العرب شركة المقاولون العرب مجلس إدارة شركة المقاولون العرب مدينة دمياط محطة معالجة صرف صحى الموقف التنفيذى خدمة محافظ دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يجري زيارة تفقدية لمشروعات المستفيدين من برامج العمل الدولية

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

محافظ دمياط يتابع موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

محافظ دمياط يناقش آخر المستجدات بمشروعي حيّنا والتخطيط الحضري بالمناطق الأكثر احتياجًا

تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات على انخفاض تنسيق كليات القمة.. التعليم تنشر القوائم المعتمدة والسوداء.. ومد فترة التقديم لاختبار القدرات

إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة

محافظ دمياط يتابع مشروعات حياة كريمة ويشدد على تطهير الترعة الشرقية بالتوفيقية

مطالب بالنواب لحل أزمة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج

نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور في ليلة الجمعة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads