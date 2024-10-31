محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق شطا ومنطقة اللسان

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الخميس مع المهندس حسن مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وممثلى الشركة ومدير مديرية الطرق لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق شطا بمدخل المحافظة





حيث تابع "الدكتور أيمن الشهابى" خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق شطا بمدخل المحافظة، وناقش المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من المشروع.

محافظ دمياط " يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورصف الشارع الحربى

كما تابع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير ورصف الشارع الحربى بمدينة دمياط، بدايةً من نقطة دمياط التخصصى حتى نقطة التقاطع مع طريق دمياط/ عزبة البرج، بطول كيلو و١٠٠ متر، حيث ناقش "الدكتور أيمن الشهابى" خطط التنفيذ بالمرحلة المقبلة والجدول الزمنى.

محافظ دمياط " يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر

وعلى جانب آخر، تابع "محافظ دمياط" آخر المستجدات بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حيث ناقش محاور التنفيذ بتلك المرحلة، وذلك بما يتوافق مع الملامح الرئيسية للمشروع وطبيعة الموقع، كما تابع أيضًا الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي شط جريبة، لتغطية القرية بتلك الخدمة وأيضًا موقف تنفيذ محطة معالجة صرف صحى شطا.

وقد أكد "الدكتور أيمن الشهابى" على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

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